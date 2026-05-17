Vierzehn Stationen, die hoffen lassen

In Frick wird an Pfingsten ein Brunnenweg eröffnet - Ausdruck ihrer Vorfreude auf das Marktfest Frick vom 21. bis 23. August, sagen Hubertine Underberg, Sharon Bütiker, Regula Scholer, Ulrich Feger, Markus Stihl und Christian Frischknecht.

Ein Gemeinschaftswerk des Katechese-Rats der katholischen Pfarrei Frick und des Verschönerungsvereins Frick.



Simone Rufli



FRICK. Auf der Karte bildet der Weg eine acht oder das Unendlichkeitszeichen. So lang braucht man aber nicht, wenn man den Brunnenweg abschreitet. Auch verfehlen kann man die Brunnen nicht. Ab dem 23. Mai, Pfingstsamstag, werden sie mit farbigen Bändern geschmückt sein – produziert von der Firma Spyk Bänder AG in Herznach-Ueken – und eine Infotafel im Format A3 samt QR-Code tragen. Über den QR-Code werden zusätzliche Informationen abrufbar sein. Das ganze Projekt trägt den Namen «Quellen der Hoffnung – Fluss der Zeit».

Die Zusammenarbeit mit dem Verschönerungsverein Frick (VVF) sei naheliegend gewesen, so Hubertine Underberg vom Katechese-Rat. «Der Verschönerungsverein verschönert die Brunnen jeweils mit Blumen und wir sehen im fliessenden Wasser ein Lebenssymbol – ein Symbol der Hoffnung inmitten der Dorfgemeinschaft.» Der Katechese-Rat – sonst für den Religionsunterricht der Kinder zuständig – habe zum Marktfest etwas für Erwachsene und Familien machen wollen, ergänzt Pfarreiseelsorger Ulrich Feger.

Was verbindet uns?

Die 14 Brunnen entlang des thematischen Wegs sind nummeriert und jeweils einem Thema zugeordnet, die Reihenfolge aber ist frei wählbar, und es können auch nur einzelne Stationen angesteuert werden. Die Stationen liegen bewusst nicht in der Kirche. Der Rundgang soll unabhängig von Konfessionen und Überzeugungen Kirchennahe und Kirchenferne zum Innehalten, Nachdenken, Hoffnung schöpfen anregen. «Im Umfeld des Marktjubiläums möchten wir nicht nur die Brunnen des Dorfes sichtbar machen, sondern auch die Frage nach den ‘Quellen’ der Menschen stellen: Was gibt uns Hoffnung? Was trägt uns? Was verbindet uns? Was verändert sich im Fluss der Zeit?», erklärt das Projekt-Team.

So geht es zum Beispiel beim Brunnen «Gemeinschaft» um die Frage, wer ein Stück des Weges mit uns geht. Bei «Gesundheit» steht nicht Leistung im Vordergrund, sondern Achtsamkeit und die Fähigkeit, auf sich selbst zu hören. Beim Thema «Durst» geht es nicht nur um Wasser, sondern auch um den Durst nach Sinn, Wissen und Veränderung. Weitere Themen sind Freude, Neugier, Innovation, Schutz, Geborgenheit oder auch Weitsicht. Ein wichtiger Teil des Projekts ist der Bezug zur Geschichte von Frick. Einige Brunnen erzählen viel über die Entwicklung des Dorfes.

Die Initianten hoffen, dass die Brunnen wieder das werden, was sie seit jeher sind: Orte des Lebens, des Verweilens und der Begegnung.

(unter einer Linie)

Die Installation an den Brunnen erfolgt am Pfingstsamstag, 23. Mai und bleibt bis zum Ende des Marktfestes am 23. August erhalten. Informationen und Karte zum Rundgang mit Start am 23. Mai auf www.kath-oberesfricktal.ch

