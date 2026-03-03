Vier Vorlagen im Juni

Der Bundesrat hat beschlossen, am 14. Juni zwei eidgenössische Vorlagen zur Abstimmung zu bringen. Zum einen handelt es sich um die Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz», zum anderen um die Änderung des Bundesgesetzes über den zivilen Ersatzdienst ...

Der Bundesrat hat beschlossen, am 14. Juni zwei eidgenössische Vorlagen zur Abstimmung zu bringen. Zum einen handelt es sich um die Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz», zum anderen um die Änderung des Bundesgesetzes über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz). Gleichzeitig werden den Stimmberechtigten auch die kantonalen Vorlagen Verpflichtungskredit Verkehrsinfrastruktur-Entwicklung Raum Suhr (VERAS) und die aargauische Volksinitiative «Bildungsqualität sichern – Jetzt» unterbreitet. (nfz)