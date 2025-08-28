VIER PODESTPLÄTZE FÜR JUGI SCHUPFART

Die Fricktal Games, organisiert durch den Turnverein Schupfart, waren für die 27 Kinder der Jugi Schupfart nicht nur ein Heimspiel, sondern auch von Erfolg gekrönt. Sie massen sich in den Kategorien U11 Boys, U14 Boys, U14 Girls sowie in der gemischten U17-Kategorie. Die U14 Boys ...

Die Fricktal Games, organisiert durch den Turnverein Schupfart, waren für die 27 Kinder der Jugi Schupfart nicht nur ein Heimspiel, sondern auch von Erfolg gekrönt. Sie massen sich in den Kategorien U11 Boys, U14 Boys, U14 Girls sowie in der gemischten U17-Kategorie. Die U14 Boys erkämpften sich beim Junior Strong Man Run, einem Hindernisparcours, den zweiten Platz. Im Bänklifussball durften sich die U14 Girls über den zweiten Platz freuen. Im Streetball platzierte sich die U17 Mixed-Mannschaft auf dem 3. Rang und im Junior Strong Man Run durfte sie sich über den ersten Platz freuen und zuoberst auf das Podest steigen. Doch nicht nur die Podestplätze sorgten für Freude, denn nach diesen erfolgreichen Fricktal Games – sportlich und organisatorisch – durfte jedes Kind eine Medaille mit nach Hause nehmen. (mgt)



