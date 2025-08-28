Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

VIER PODESTPLÄTZE FÜR JUGI SCHUPFART

  28.08.2025 Schupfart
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Fricktal Games, organisiert durch den Turnverein Schupfart, waren für die 27 Kinder der Jugi Schupfart nicht nur ein Heimspiel, sondern auch von Erfolg gekrönt. Sie massen sich in den Kategorien U11 Boys, U14 Boys, U14 Girls sowie in der gemischten U17-Kategorie. Die U14 Boys ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote