Vier Neue und Gesang wie im Himmel

Es ist bereits Tradition: Zum Abschluss der Chor schule präsentiert sich der Männerchor Frick mit den neuen Sängern auf der Bühne von Fricks Monti. Unter den neuen Liedern war am Sonntag auch ...

Männerchor Frick feiert Abschluss der Chorschule mit einer Matinée

Es ist bereits Tradition: Zum Abschluss der Chor schule präsentiert sich der Männerchor Frick mit den neuen Sängern auf der Bühne von Fricks Monti. Unter den neuen Liedern war am Sonntag auch Gabriella’s Song, die Einstimmung auf den schwedischen Film «Wie im Himmel».

Welch starke Emotionen der Chorgesang zu wecken vermag, das konnten alle am eigenen Leib erfahren, die am Sonntagmorgen in Fricks Monti die Matinée des Männerchors Frick besuchten. Ob Barbara Ann, Sängerfreundschaft, La Fanfare du Printemps oder Louenesee; ob Siyahamba, alla Mattina, Dancing Mäiteli oder Alperose – mal stand die Freude und das dynamisch Laute im Zentrum, dann wieder das Feinfühlige und Leise.

Herausfordernd und emotional zugleich war die Premiere von Gabriella’s Song. Dirigent Mattis Sussmann hatte den Titelsong des im Anschluss ans Kurzkonzert gezeigten Films «Wie im Himmel» eigens für diese Matinée mit dem Chor einstudiert.

Kraft durch Gesang

Der schwedische Film zeigt dann in berührender Weise, wie aus Musik und Gesang neue Kräfte entstehen – musikalische und auch menschliche. Und so gehörte die Bühne an diesem Sonntagmorgen ganz dem Chorgesang.

Übrigens – die Verstärkung, die der Männerchor Frick durch die Chorschule gewonnen hat, sieht wie folgt aus: Der Tenor 1 wird verstärkt durch Urs Stammbach, der Tenor 2 gleich doppelt durch David Grunder und Robin South, im Bass 1 singt neu Basili Khoury und im Bass 2 Felix Laube mit. (sir)