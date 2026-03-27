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Vier Neue und Gesang wie im Himmel

  27.03.2026 Frick
Der neuzusammengesetzte Männerchor Frick bei seinem Auftritt im Kinosaal von Fricks Monti. Foto: Simone Rufli
Der neuzusammengesetzte Männerchor Frick bei seinem Auftritt im Kinosaal von Fricks Monti. Foto: Simone Rufli

Männerchor Frick feiert Abschluss der Chorschule mit einer Matinée

Es ist bereits Tradition: Zum Abschluss der Chor schule präsentiert sich der Männerchor Frick mit den neuen Sängern auf der Bühne von Fricks Monti. Unter den neuen Liedern war am Sonntag auch ...

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