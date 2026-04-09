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Vier musizierende Schelmen taufen CD in der Kultschüür

  09.04.2026 Laufenburg
«Schellmerÿ» präsentieren ihr drittes Album. Foto: zVg
«Schellmerÿ» präsentieren ihr drittes Album. Foto: zVg

«Schellmerÿ», das sind die lokalen Musiker Sonja Wunderlin (Dudelsack/Gesang) und Olaf Kirchgraber (Bouzouki/Gesang) zusammen mit Sarah Wauquiez (Drehleier/Gesang) aus Frankreich und Manuel Bannwart (Percussion) aus dem Freiamt.

Schon seit über 20 Jahren sind sie auf ...

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