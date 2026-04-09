Vier musizierende Schelmen taufen CD in der Kultschüür

Schon seit über 20 Jahren sind sie auf ...

«Schellmerÿ», das sind die lokalen Musiker Sonja Wunderlin (Dudelsack/Gesang) und Olaf Kirchgraber (Bouzouki/Gesang) zusammen mit Sarah Wauquiez (Drehleier/Gesang) aus Frankreich und Manuel Bannwart (Percussion) aus dem Freiamt.

«Schellmerÿ», das sind die lokalen Musiker Sonja Wunderlin (Dudelsack/Gesang) und Olaf Kirchgraber (Bouzouki/Gesang) zusammen mit Sarah Wauquiez (Drehleier/Gesang) aus Frankreich und Manuel Bannwart (Percussion) aus dem Freiamt.

Schon seit über 20 Jahren sind sie auf Bühnen unterwegs. Mit grosser Freude präsentieren sie ihr drittes Album «Satorotas». Dieses besingt das vorchristliche magische Sator-Quadrat, über dessen Bedeutung bis heute wild spekuliert wird. Gesungen in vergessenen Sprachen, mit historischen und folkigen Instrumenten, sphärisch, unterlegt mit pulsierenden Rhythmen – die Musik versetzt das Publikum in die Vergangenheit und treibt vorwärts in die Unendlichkeit. Mal verführerisch und verträumt, mal düster und magisch, mal berauschend und wild, mal schelmisch und verspielt.

Die treibende Kraft im Gefüge ist Sarah Wauquiez. Sie passioniert sich für verlorene Sprachen, unmögliche Rhythmen und ungewohnte Arrangements und ist ehemaliges Mitglied der Folkmetalband «Eluveitie». Sonja Wunderlin ist die Tonbläserin mit dem langen Atem. Sie haucht alten Instrumenten und Melodien neues Leben ein. Olaf Kirchgraber ist der Taktangeber und Minnesänger der Band. Er sorgt für tanzbaren Groove und schmelzende Balladen. Der versierte Perkussionist Marcel Bannwart rührt in seiner Spezialküche in den wundersamsten Kesseln. Manchmal greift er auch zur selbstgebauten Kora. (mgt)

Schellmerÿ: CD-Taufe «Satorotas» in der Kultschüür in Laufenburg: Samstag, 11. April, 20 Uhr. Reservation: Tel. 0041 62 874 3012, E-Mail reservation@kultschuer.ch www.kultschüür.ch