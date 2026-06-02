Vier erste Plätze

Den Auftakt machte das Reck-Team der Aktivriege und der Jugend Sulz. Für ihren ...

Bei hochsommerlichen Temperaturen nahm die Turnfamilie Sulz am vergangen Samstag am Fricktaler Cup in Schupfart teil. Den Sulzern gelang trotz Hitze ein toller Auftritt mit mehreren Podestplätzen und Siegen.

Bei hochsommerlichen Temperaturen nahm die Turnfamilie Sulz am vergangen Samstag am Fricktaler Cup in Schupfart teil. Den Sulzern gelang trotz Hitze ein toller Auftritt mit mehreren Podestplätzen und Siegen.

Den Auftakt machte das Reck-Team der Aktivriege und der Jugend Sulz. Für ihren Wettkampf mussten die Turnerinnen und Turner nach Laufenburg ausweichen, da sich dort die Reckanlage befand. Mit starken Vorführungen gelang ihnen ein erfolgreicher Start in den Fricktaler Cup. Sie wurden mit den Noten 9,45 (Aktivriege) und 8,75 (Jugend) belohnt. Die Aktivriege holte sich mit dieser super Note den Sieg.

Mit einem neuen Leiterteam und einem frisch einstudierten Bodenprogramm zeigten die Mädchen des Geräteturnens Sulz eine gelungene Vorführung. Die Turnerinnen überzeugten mit viel Einsatz und Ausdruck und wurden dafür mit der Note 8,60 belohnt.

Bei einer für die Turnfamilie Sulz neuen Wettkampfdisziplin «Kleinteam Barren» zeigen fünf Turner gemeinsam eine Vorführung an zwei Barren. Das Team des TV Sulz überzeugte die Wertungsrichter mit einer sauberen und ausdrucksstarken Darbietung und erreichte mit der Note 9,45 den ausgezeichneten 2. Rang.

Gleich zwei Siege konnten in den Disziplinen Barren (9,41) und Gerätekombination (9,42) gefeiert werden. Auch die Gymnastikgruppe überzeugte mit einer starken Vorführung und belegte mit der Note 9,29 den 3. Rang.

Für einen Höhepunkt sorgte das Fachtest-Unihockey-Team. Mit der Maximalnote 10,00 sicherten sich die Turner den Titel des Fricktaler Meisters. Ebenfalls auf dem Podest landeten das Kugelstossen-Team mit der Note 8,60 sowie das Steinheben-Team mit der Note 8,90, jeweils auf dem 3. Rang.

Nach einem erfolgreichen Wettkampftag wurde der Anlass bei einer stimmungsvollen Party am Abend gemeinsam gefeiert. (mgt)