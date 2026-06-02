Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Vier erste Plätze

  02.06.2026 Sulz, Sport
Der TV und DR Sulz mit starken Leistungen am Fricktaler Cup in Schupfart. Foto: zVg
Der TV und DR Sulz mit starken Leistungen am Fricktaler Cup in Schupfart. Foto: zVg

Bei hochsommerlichen Temperaturen nahm die Turnfamilie Sulz am vergangen Samstag am Fricktaler Cup in Schupfart teil. Den Sulzern gelang trotz Hitze ein toller Auftritt mit mehreren Podestplätzen und Siegen.

Den Auftakt machte das Reck-Team der Aktivriege und der Jugend Sulz. Für ihren ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote