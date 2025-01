Vier Container in Vollbrand

Nur eine Stunde nach Mitternacht musste die Feuerwehr Rheinfelden an Neujahr ausrücken: Ein «Brand gross» am Pappelnweg 36 wurde gemeldet. «Es stellte sich heraus, dass vier Container in einem abgeschlossenen Raum der dortigen Überbauung in Vollbrand standen, die unseren Einsatz erforderlich machten», erklärt Feuerwehrkommandant Marc Leber gegenüber der NFZ. Unter Atemschutz wurden die Container ins Freie gezogen und dort gelöscht. «An der Infrastruktur des Raumes entstand Sachschaden. Die Polizei hat Abklärungen aufgenommen», so Leber. Zeitgleich kam der zweite Alarm: «Ein Wasser-Rohrbruch, welcher glücklicherweise unseren Einsatz nicht weiter erforderlich machte, abgesehen von einer kurzen Unterstützung des Wasserbau-Piketts.» (vzu)