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«Vielleicht das Schweizerischste, was es gibt»

  04.08.2026 Rheinfelden
Die Kurbrunnenanlage war zur Rheinfelder Bundesfeier sehr gut besucht. Fotos: Boris Burkhardt
Die Kurbrunnenanlage war zur Rheinfelder Bundesfeier sehr gut besucht. Fotos: Boris Burkhardt

Gaby Gerber spricht in Rheinfelden über Verantwortung

150 Jahre Feldschlösschen war in Rheinfelden natürlich auch an der Bundesfeier ein Thema. Kommunikationschefin Gaby Gerber sprach anhand persönlicher Erfahrungen und historischer Beispiele darüber, was ...

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