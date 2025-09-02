Immobilien
Vielfältige sommerliche Abendmusiken

  02.09.2025 Rheinfelden
Die 16-jährige Anja Mettler begeisterte das Publikum. Foto: zVg
Die 16-jährige Anja Mettler begeisterte das Publikum. Foto: zVg

Fünf halbstündige Kurzkonzerte, dazwischen Zeit für Erfrischung und Gespräch und im Anschluss ein Apéro riche – das ist das Konzept der «Sommerlichen Abendmusiken». Seit zwei Jahrzehnten finden sie jeweils im Spätsommer in der reformierten Kirche ...

