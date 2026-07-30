Vielfältige Kulturförderung

Mit Beiträgen aus dem kantonalen Swisslos-Fonds unterstützt der Kanton die kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt im Aargau finanziell. Bei der Vergabe diesen Sommer erhalten 71 Projekte Unterstützung.

Mit Beiträgen aus dem kantonalen Swisslos-Fonds unterstützt der Kanton die kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt im Aargau finanziell. Bei der Vergabe diesen Sommer erhalten 71 Projekte Unterstützung.

Es sind manchmal kleine und unscheinbare Projekte, welche eine grosse Wirkung entfalten. Ohne einen finanziellen Zustupf von Gönnern und des Swisslos-Fonds gäbe es sie häufig nicht. Unter den berücksichtigten Anträgen gibt es kleine Unterstützungsbeiträge von unter 2000 Franken, bis zu grossen Beiträgen von 250 000 Franken für die Sonderausstellung im Aargauer Kunsthaus oder 300 000 Franken für die Konzertsaison 2026 für die Musiker von CHAARTS.

Einer der Schwerpunkte der Beiträge lag dieses Mal bei der Literatur. Das Sachbuchprojekt «Nonstop – Ohne uns kollabiert das System» widmet sich der Sichtbarmachung systemrelevanter Berufe. Zwölf Reportagen über den Arbeitsalltag von Personen in unterschiedlichen Berufsfeldern, ermöglichen den Lesenden einen Einblick in die Lebensrealitäten und Erfahrungen der portraitierten Personen. Der Verein Leben und Lernen vereint Rezepte aus aller Welt: Ein Kochbuch mit Lieblingsrezepten des Küchenteams, ergänzt durch persönliche Erzählungen und Kurzportraits der beteiligten Köchinnen und Köche, soll die Bedeutung einzelner Gerichte thematisieren. In ihrem neuen Werk thematisiert die Autorin und Journalistin Miriam Suter die Bedeutung des Umfelds bei der Unterstützung gegen sexualisierte und häusliche Gewalt. In einem Sachbuch untersucht sie, welche Dynamiken im sozialen Umfeld zu vermeiden sind und welchen Handlungsspielraum Angehörige haben. Das Buch dient als Grundlage für Workshops und Weiterbildungen und bietet praktische Elemente zur Unterstützung von Betroffenen.

«Aargauer Dorfwelten» ist eine Einladung, den Kanton Aargau mit neuen Augen zu entdecken. Im Mittelpunkt der Publikation stehen ausgewählte 23 Dörfer und Städte, die durch ihre Geschichte und ihren Charakter geprägt sind. Das Buch verbindet Fotografien mit recherchierten Texten über die jeweiligen Orte und beinhaltet empfohlene Wege durch historische Ortskerne und Kulturlandschaften, um einen tieferen Einblick in den Kanton Aargau und seine Geschichte zu erhalten.

Fricktaler Projekte

Die Jugendband Wegenstettertal erhält einen Beitrag für ihr 3-Länder-Konzertprojekt. Das Nachwuchswochenende des Nordwestschweizerischen Jodlerverbands in Hottwil bietet Kindern und Jugendlichen einen Einblick in traditionelle Brauchtumskulturen. Während drei Tagen werden das Jodeln, Alphornund Büchelblasen sowie das Fahnenschwingen gefördert. Das Projekt bezweckt die Förderung dieser Schweizer Traditionen durch gezielte Nachwuchsarbeit. Für den theatralen Audio-Spaziergang auf dem Gelände der Saline Riburg wird der Verein Atopos in Augst unterstützt. Auch die Sonderausstellung «Mo-Diener-Hologramm» des Rehmann-Museums in Laufenburg erhält einen wertvollen Beitrag aus dem Fonds. Der SlowUp Hochrhein erhielt einen Beitrag von 10 000 Franken. Warum jedoch derselbe Anlass in Brugg mit 30 000 Franken deutlich besser unterstützt wird, wirft zumindest Fragen auf.

Umwelt und Musik

Der Rebhang in Auenstein verwandelt sich in einen familienfreundlichen Beobachtungspfad durch den vielfältigen Landschaftsraum. Der Rebhang ist gezeichnet von diversen Pflanzen, Bäumen, Laichgewässern und Sandflächen und bietet daher einen wertvollen Lebensraum für verschiedene Tierarten. Um diese Artenvielfalt erlebbar zu machen, entsteht ein Beobachtungspfad mit analogen und digitalen Vermittlungsformen: Mehrere Infotafeln sowie eine interaktive App, regen die Besucherinnen und Besucher dazu an, sich auf spielerische Weise mit der Artenvielfalt auseinanderzusetzen.

Dass Aargauer Jugendliche ihre Musik in die Welt tragen, zeigt das Orchesterprojekt der jungen Bläserphilharmonie Aargau. Um am Weltjugendmusikfestival teilzunehmen, studiert der Verein ein anspruchsvolles Konzertprogramm ein. Auf ihrer Tournee macht das Orchester ausserdem halt in Möriken-Wildegg und Bremgarten und verzaubert nebst internationalem Publikum auch die Aargauer Bevölkerung.

(nfz)