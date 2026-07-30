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Vielfältige Kulturförderung

  30.07.2026 Aargau
Auch die vom 29. August bis zum 13. Dezember im Rehmann-Museum in Laufenburg geplante, umfassende Werkschau «Hologramm» der Zürcher Künstlerin Mo Diener erhält einen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds. Foto: zVg
Auch die vom 29. August bis zum 13. Dezember im Rehmann-Museum in Laufenburg geplante, umfassende Werkschau «Hologramm» der Zürcher Künstlerin Mo Diener erhält einen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds. Foto: zVg

Mit Beiträgen aus dem kantonalen Swisslos-Fonds unterstützt der Kanton die kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt im Aargau finanziell. Bei der Vergabe diesen Sommer erhalten 71 Projekte Unterstützung.

Es sind manchmal kleine und unscheinbare Projekte, welche eine grosse Wirkung ...

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