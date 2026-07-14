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Vielfalt, Tradition und viel Herz

  14.07.2026 Oberhof
Die Kinder zeigten eindrücklich, wie vielfältig unsere Welt ist und wie schön es ist, voneinander zu lernen. Foto: zVg
Die Kinder zeigten eindrücklich, wie vielfältig unsere Welt ist und wie schön es ist, voneinander zu lernen. Foto: zVg

Bunte Schulschlussfeier in Oberhof

Mit einer fröhlichen und farbenfrohen Feier verabschiedete die Schule Oberhof das vergangene Schuljahr. Unter dem Motto Vielfalt gestalteten die Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur 6. Klasse ein abwechslungsreiches Programm, ...

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