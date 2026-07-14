Vielfalt, Tradition und viel Herz

Mit einer fröhlichen und farbenfrohen Feier verabschiedete die Schule Oberhof das vergangene Schuljahr. Unter dem Motto Vielfalt gestalteten die Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur 6. Klasse ein abwechslungsreiches Programm, ...

Bunte Schulschlussfeier in Oberhof

Mit einer fröhlichen und farbenfrohen Feier verabschiedete die Schule Oberhof das vergangene Schuljahr. Unter dem Motto Vielfalt gestalteten die Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur 6. Klasse ein abwechslungsreiches Programm, das Eltern, Grosseltern und Freunde der Kinder begeisterte. Die Kinder stellten verschiedene Länder vor, darunter Mosambik, Chile, Deutschland, Albanien, die Ukraine und Eritrea. Mit viel Freude sangen und tanzten sie zu passenden Liedern und brachten so die Kultur und Lebensfreude dieser Länder auf die Bühne. Die Beiträge zeigten eindrucksvoll, wie vielfältig unsere Welt ist und wie schön es ist, voneinander zu lernen.

Auch die Schweiz war ein wichtiger Teil des Festes. Jede Klasse präsentierte einen eigenen Beitrag zu unserem Heimatland. So wurde unter anderem die Sage von Wilhelm Tell aufgeführt, Fahnen wurden geschwungen, über Trachten und ihre Bedeutung gesprochen und ein Trachtentanz vorgeführt. Zwischen den Darbietungen sangen die Kinder Schweizer Volkslieder, die die Zuschauer zum Mitsingen animierten.

Ein besonders schöner und bewegender Moment war die Verabschiedung der 6. Klässlerinnen und 6. Klässler. Gleichzeitig wurden die neuen Erstklässler herzlich begrüsst und in der Schulgemeinschaft aufgenommen. Im Anschluss durften sich alle am Buffet mit all den Köstlichkeiten aus den vorgestellten Ländern bedienen. Die Schulschlussfeier war ein wunderbarer Abschluss des Schuljahres – ein Fest voller Stolz, Freude, Gemeinschaft und gelebter Vielfalt. (mgt)