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Viele Zuschauer, viel Drama

  14.07.2026 Rheinfelden
Foto: Brunel Hamer
Foto: Brunel Hamer

Das Rheinfelder Städtchen war in der Nacht von Samstag auf Sonntag sehr belebt. Zahlreiche Gastrobetriebe boten ab 3 Uhr ein Public-Viewing des WM-Spiels Schweiz gegen Argentinien. Viele Leute nutzten die Gelegenheit, das spannende und dramatische Spiel gemeinsam zu verfolgen. Hier ein Foto aus ...

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