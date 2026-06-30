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Viele Schweisstropfen vor den ersehnten Sommerferien

  30.06.2026 Rheinfelden
Schulleiterin Karin Küng und Peter Dätwyler – zwei der älteren und verdienstvollsten Kräfte an der Kreisschule – gehen mit dem Ende dieses Schuljahrs in Pension. Sie wurden für ihre grosse Treue und Verdienste geehrt. Foto: Edi Strub
Schulleiterin Karin Küng und Peter Dätwyler – zwei der älteren und verdienstvollsten Kräfte an der Kreisschule – gehen mit dem Ende dieses Schuljahrs in Pension. Sie wurden für ihre grosse Treue und Verdienste geehrt. Foto: Edi Strub

Geplant war die Abschlussfeier der Kreisschule Unteres Fricktal (KUF) für Lehrer und Behörden auch dieses Jahr auf dem Dach des Feldschlösschens. Wegen der hohen Temperaturen musste die Feier am Freitag aber ins Innere der Brauerei verlegt werden.

Edi Strub

Auch die Kinder an ...

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