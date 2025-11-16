Immobilien
«Viele positive Erinnerungen werden bleiben»

  16.11.2025 Sulz
Vertreter des OK, Stadtrat, Stadtverwaltung und Bauamt neben der Skulptur, welche der Stadt Laufenburg übergeben wurde. Foto: Ludwig Dünner
Das 17-köpfige OK kann eine positive Bilanz des Musiktages 2025 in Sulz ziehen. Die von Daniel Schwarz gefertigte Fest-Skulptur wird auch in Zukunft in der Stadt Laufenburg einen prominenten Platz erhalten.

Ludwig Dünner

Etwas über fünf Monate ist es her, ...

