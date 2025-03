Viele Personen mit Magen-Darm-Problemen: Kanton macht Döner-Imbiss in Möhlin dicht

Beim Lebensmittelinspektorat im Amt für Verbraucherschutz sind seit Montag zahlreiche Beschwerden betreffend eines Döner-Imbiss in Möhlin eingegangen. Der Konsum der Speisen führte zu Magen-Darm-Erkrankungen. Das Lebensmittelinspektorat habe umgehend eine Kontrolle durchgeführt und entschieden, den Betrieb zum Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten vorsorglich zu schliessen, heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Und weiter: «Die vorsorgliche Schliessung stellt eine weitreichende Massnahme dar, die in diesem Fall wegen der hohen Zahl an Betroffenen angezeigt ist.»

Das Lebensmittelinspektorat hat bei den noch vorhandenen Lebensmitteln – insbesondere von jenen die unter Verdacht stehen, die gesundheitlichen Beschwerden ausgelöst zu haben – Proben genommen und wird diese in den nächsten Tagen analysieren. Die Resultate dürften bis Anfang kommender Woche vorliegen, heisst es weiter. Das Lebensmittelinspektorat werde die getroffenen Massnahmen in Kürze erneut evaluieren und gegebenenfalls die Schliessung aufheben, wenn keine Gefahr für Konsumentinnen und Konsumenten mehr bestehe.

Dieser Redaktion liegen seit heute Dienstag Hinweise vor, wonach mehrere Personen nach einem Besuch an der Fasnacht in Möhlin mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen hatten und diesen Umstand mit dem Konsum von besagtem Imbiss in Verbindung bringen. (mgt/nfz)