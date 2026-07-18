Viele Gäste genossen die Modeschau vor dem Brocki

Beste Sommerstimmung, ein gut besetzter Zuschauerbereich und viel Begeisterung für nachhaltige Mode: Die Modeschau des Gemeinnützigen Frauenvereins Rheinfelden lockte vergangene Woche trotz rekordverdächtigen Temperaturen von über 39°C zahlreiche Besucherinnen und Besucher vor die Brockenstube auf dem Zähringerplatz.

Bereits vor Beginn der Modeschau öffnete das grosse Eingangstor der Brockenstube seine Türen. Bei einem Apéro mit Prosecco, Wasser und feinem Salzgebäck nutzten die Gäste die Gelegenheit, sich auszutauschen und sich auf den Anlass einzustimmen. Dass auch das Wetter wieder perfekt mitspielte, scheint langsam kein Zufall mehr zu sein. Der Termin der Brocki-Modeschau scheint ein verlässlicher Garant für schönes Wetter zu sein. Wer also im nächsten Jahr einen Apéro im Freien plant, sollte ihn am besten gleich auf den nächsten Modeschautermin am 23. Juni 2027 legen. Die Models präsentierten mit viel Charme eine abwechslungsreiche Auswahl an Secondhand-Mode und passenden Accessoires aus der Brockenstube. In diesem Jahr allerdings nicht auf dem gewohnten roten Teppich, sondern auf einer Bühne, die die Stadt für das Mittelalterfest errichtet hatte und die kurzerhand als Laufsteg diente.

Gleichzeitig wurde die neue Musikbox eingeweiht, die dem Gemeinnützigen Frauenverein grosszügig gespendet worden war. Präsidentin Marsha Mueller führte wie gewohnt souverän und erfrischend durch das Programm. Sie präsentierte die einzelnen Outfits, nannte jeweils Marke und Preis und ermöglichte es den Besucherinnen und Besuchern, sich ihre Lieblingsstücke bereits während der Modeschau vorzumerken. Im Anschluss an die Modeschau standen alle gezeigten Kleidungsstücke zum Verkauf bereit. Viele fanden noch am selben Abend eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer. Der Anlass zeigt Jahr für Jahr eindrücklich, wie attraktiv und stilvoll nachhaltige Mode sein kann. Möglich wird die Modeschau dank der zahlreichen hochwertigen Kleiderspenden, die das ganze Jahr über im Brocki abgegeben werden. Der Erlös aus dem Verkauf kommt Vereinen und sozialen Projekten in Rheinfelden zugute und verbindet nachhaltiges Handeln mit sozialem Engagement. (mgt)