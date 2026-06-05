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Viele Fäden laufen zusammen

  05.06.2026 Rheinfelden
Zusammen ein Netz knüpfen. Foto: zVg
Zusammen ein Netz knüpfen. Foto: zVg

Gottesdienst Plus in Rheinfelden

Beim Gottesdienst Plus der reformierten Kirchgemeinde in Rheinfelden liefen am letzten Maisonntag wieder viele Fäden zusammen. Über 40 Freiwillige engagierten sich für das besondere Gottesdienstformat.

Im Zentrum des Gottesdienstes stand die ...

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