Viele Fäden laufen zusammen

Beim Gottesdienst Plus der reformierten Kirchgemeinde in Rheinfelden liefen am letzten Maisonntag wieder viele Fäden zusammen. Über 40 Freiwillige engagierten sich für das besondere Gottesdienstformat.

Gottesdienst Plus in Rheinfelden

Beim Gottesdienst Plus der reformierten Kirchgemeinde in Rheinfelden liefen am letzten Maisonntag wieder viele Fäden zusammen. Über 40 Freiwillige engagierten sich für das besondere Gottesdienstformat.

Im Zentrum des Gottesdienstes stand die Frage: «Was bleibt?» Nicht nur mit Blick auf den Abschied von Pfarrer Leszek Ruszkowski, der dieses Gottesdienstformat in den vergangenen Jahren zusammen mit Pfarrerin Christine Ruszkowski geprägt hat, sondern auch ganz grundsätzlich. Passend dazu verwandelte sich die Bühne in ein Wohnzimmer voller Umzugskisten, alter Bücher, Puppen, Vasen und anderer Erinnerungsstücke. In den Theaterszenen wurde mit viel Humor erzählt, wie unterschiedlich Menschen mit Gegenständen und Erinnerungen umgehen. Während die eine Tochter möglichst schnell ausmisten wollte, konnte sich der Vater von vielen Dingen kaum trennen. Als eine alte Lieblingspuppe im Müll landen sollte, war der Familienkonflikt perfekt.

Auch am Tauschtisch beim Kircheneingang zeigte sich das Thema ganz praktisch: Zahlreiche Gegenstände wechselten ihre Besitzerinnen und Besitzer.

In seiner Predigt griff Pfarrer Jonas Meier den Gedanken des Bleibenden auf. Die Besucherinnen und Besucher erhielten rote Fäden und knüpften daraus gemeinsam ein Netz. Das entstandene Bild machte sichtbar, wie Menschen miteinander verbunden sind und wie Gemeinschaft trägt – gerade in Zeiten, die von Unsicherheit und Krisen geprägt sind. Zum Abschluss spielte die Band den Song «Always Remember Us This Way», bevor die Besucherinnen und Besucher beim gemeinsamen Mittagessen zusammensassen. (mgt)