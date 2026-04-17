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Viele Familienrechtsfälle an den Bezirksgerichten

  17.04.2026 Aargau
Die meisten Gerichtsfälle werden an den Bezirksgerichten verhandelt. Insgesamt sind in diesem Bereich 43 Bezirksgerichtspräsidenten und 112 Gerichtsschreiber tätig. Foto: Archiv NFZ
Die meisten Gerichtsfälle werden an den Bezirksgerichten verhandelt. Insgesamt sind in diesem Bereich 43 Bezirksgerichtspräsidenten und 112 Gerichtsschreiber tätig. Foto: Archiv NFZ

Deutliche Zunahme der Fälle an den Aargauer Gerichten

Der Geschäftsbericht der Gerichte im Aargau für das Jahr 2025 vermittelt einen Überblick zum Geschäftsgang und den Geschäftszahlen. Mit 55’565 Falleingängen waren die Aargauer Gerichte im ...

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