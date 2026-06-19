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Viele Baugesuche sorgen für Verzögerungen

  19.06.2026 Rheinfelden
Wer in Rheinfelden bauen will, braucht Geduld. Foto: Archiv NFZ
Wer in Rheinfelden bauen will, braucht Geduld. Foto: Archiv NFZ

Bauherren brauchen in Rheinfelden Geduld

In Rheinfelden dauert es aktuell länger, bis Baubewilligungen erteilt sind. Die Stadt will Massnahmen ergreifen.

Valentin Zumsteg

Wer in Rheinfelden derzeit bauen will, braucht Geduld. Das sorgt teilweise für Ärger. «Die Stadt ...

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