Viele Baugesuche sorgen für Verzögerungen

Bauherren brauchen in Rheinfelden Geduld

In Rheinfelden dauert es aktuell länger, bis Baubewilligungen erteilt sind. Die Stadt will Massnahmen ergreifen.

Valentin Zumsteg

Wer in Rheinfelden derzeit bauen will, braucht Geduld. Das sorgt teilweise für Ärger. «Die Stadt Rheinfelden verzeichnet derzeit eine erfreulich hohe Bautätigkeit. Dies unterstreicht die Attraktivität und Entwicklungskraft der Stadt. Gleichzeitig führt die hohe Nachfrage zu einer erhöhten Arbeitslast in der Stadtverwaltung und aktuell zu längeren Bearbeitungszeiten», heisst es dazu in einer Medienmitteilung der Stadt.

Rund 100 Baugesuche in Bearbeitung

Die Zahl der eingereichten Baugesuche habe gegenüber den beiden Vorjahren deutlich zugenommen. Aktuell befinden sich knapp 100 Gesuche in Bearbeitung – rund 60 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum vor zwei Jahren. «Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung dieser Zahl vor dem Hintergrund, dass seit dem Frühjahr 2025 die vergleichsweise einfacheren Bewilligungsverfahren für Wärmepumpen weggefallen sind», schreibt die Stadt.

Neben der gestiegenen Anzahl an Baugesuchen prägen derzeit mehrere grosse und komplexe Projekte das Geschehen, wie etwa die Bauvorhaben rund um die «Neue Mitte» oder das Grossprojekt der Brauerei Feldschlösschen. «Zusätzlich erhöht die hohe Zahl an Einwendungen den Bearbeitungsaufwand und verzögert die Verfahren. Dies hat in den letzten Monaten dazu geführt, dass die angestrebten Bearbeitungszeiten nicht mehr eingehalten werden konnten.» Zur Entlastung werde die Stadt kurzfristig zusätzliche Unterstützung durch externe Fachpersonen beiziehen. Damit sollen die aktuellen Arbeitsspitzen abgefedert und die Bearbeitungsprozesse beschleunigt werden.

Die Stadt Rheinfelden wird in den kommenden Monaten zudem die digitale Plattform eBau Aargau einführen. «Mit eBau können Baugesuche vollständig digital erfasst und eingereicht werden. Auch die Bearbeitung durch die Gemeinden erfolgt anschliessend digital.» Mit der Umstellung auf die elektronische Abwicklung der Baugesuche erwartet das Rathaus eine spürbare Vereinfachung und Beschleunigung der Prozesse. Die Abläufe sollen transparenter gestaltet und die Bearbeitungszeiten mittelfristig reduziert werden. Zudem können Bürgerinnen und Bürger Baugesuche künftig bequem online einsehen. Bauherren hoffen, dass diese Massnahmen Früchte tragen.