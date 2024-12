Viele Änderungen im Vorstand

124. GV der Pontoniere Schwaderloch

Zum ersten Mal begrüsste Yannic Benz als Präsident die 37 anwesenden Vereinsmitglieder zur Generalversammlung des Pontonier-Fahrvereins Schwaderloch. Wegen Umbauarbeiten im Vereinshaus fand die Versammlung im Untergeschoss der Mehrzweckhalle statt.

Nach dem Appell und der Wahl des Stimmenzählers wurden die ordentlichen Geschäfte gemäss Traktandenliste angegangen. Dort blickte Fahrchef Fabian Frei zuerst auf die sportlichen Ereignisse zurück. An den Wettkämpfen in Bremgarten, Ottenbach und Bex konnten vor allem die arrivierten Fahrerpaare gute Resultate erzielen. Höhepunkte waren der Sieg von Jérôme Huber und Remo Mösli sowie der dritte Rang von Fabian Frei und Martin Fritz beim Wettfahren auf der Rhone im waadtländischen Bex. Zudem kehrten die Schwaderlocher mit dem 3. Rang in der Vereinswertung von der Schweizermeisterschaft in Ottenbach zurück. Yannic Benz präsentierte in seinem Jahresrückblick Fotos vom Skiweekend in Arosa, dem erfolgreichen Fischessen oder der Fernfahrt in Kroatien. Zum fünften Mal war der Verein für eine Woche auf einem Schiff unterwegs. Bei dieser Austragung bereisten 35 Mitglieder mit einer sechsköpfigen Crew sieben Inseln und Küstenstädte in Kroatien.

Hohe Ausgaben und hohe Ziele

Nachdem Kassier Jérôme Huber die Jahresrechnung präsentiert hatte, wurde beim Apéro mit einem Jubiläumsbier das 125-Jahr-Jubliäum des Vereins im kommenden Jahr eingeläutet. Nach der Pause ging es um den Kreditantrag sowie das Jahresprogramm für 2025. Hohe Ausgaben kommen bei der Renovierung des Vereinshauses sowie der Reparatur der Zufahrtstrasse auf den Verein zu. Zudem wurde das Budget für den Jubiläumsanlass mit einem Ausflug mit Angehörigen und Helfern des Fischessens gesprochen. Der wichtigste Termin im kommenden Jahr ist das Fischessen vom 17. bis 19. Mai.

Auf der sportlichen Seite stehen Wettkämpfe in Dietikon, Bremgarten, Wynau und Ligerz auf dem Programm. Höhepunkt ist das Eidgenössische Pontonier-Wettfahren Ende Juni in Schmerikon, wo die Schwaderlocher den vierten Sieg in der Vereinswertung in Folge anstreben.

Änderungen im Vorstand und Ehrungen

Im Vorstand kommt es zu einer Neubesetzung. Chris Eckert wird das Amt als Jungpontonier-Leiter aufgrund einer beruflichen Veränderung leider nicht mehr ausführen können. Yannic Benz dankte ihm für seine wertvolle Arbeit für den Nachwuchs und somit für die Zukunft des Vereins. Sein bisheriger Stellvertreter Remo Mösli wird das Amt interimistisch für ein Jahr übernehmen, weil er zusätzlich die Leitung der Fischküche beim jährlichen Fischessen der Pontoniere von Lucas Kohler übernehmen wird. Der Präsident dankte ihm, dass er kommendes Jahr zwei wichtige Funktionen übernehmen wird. Neuer stellvertretender Jungpontonier-Leiter wird Rafael Hug, welcher bereits im Team der Juniorentrainer tätig war.

Für ihn rückt Manuel Baumann neu in dieses Team. Zudem gaben Max Hug nach zwölf Jahren und Felix Weiss nach elf Jahren ihre Tätigkeit als Rechnungsrevisoren ab. Dieses Amt werden die früheren Kassiers Hans Vögeli und Roger Treier übernehmen. Anschliessend wurden mit Fabienne Dietsche und Vanessa Zürcher gleich zwei Frauen in den Verein aufgenommen. Die beiden haben im vergangenen Jahr schon rege am Vereinsleben teilgenommen und auch Wettkämpfe bestritten.

Gleich sechs Mitglieder konnten in diesem Jahr für ihre lange Vereinszugehörigkeit geehrt werden. Mit Fotos aus dem Archiv sowie der Zusammenstellung der Tätigkeiten im Verein blickte der Präsident auf 25 Jahre Vereinstreue von Mirjam Benz, Pascal Knecht und Lucas Kohler zurück. Noch ein bisschen weiter zurück blickte er für die weiteren Jubilare: Anton Vögeli wurde für 40 Jahre, Peter Kalt für 50 Jahre und Leo Treier für 60 Jahre geehrt. Zusammen haben die sechs Jubilare 60 Jahre im Vorstand und weitere 60 Jahre im OK des Fischessens gedient. Sie werden im kommend Frühling auch vom Sportverband geehrt. (mgt)