Viel Wirbel um eine Gedächtnislücke

Am vergangenen Probewochenende wurde im Theaterverein Stein intensiv gearbeitet, gelacht und gefeilt. Die Proben zum neuen Stück «D Gedächtnislücke», das am kommenden Freitag, 16. Januar, im Saalbau Stein Premiere feiert, zeigen: Das Ensemble ist bereit.

Das humorvolle Theaterstück steht erneut unter der Regie von Esther Ammann, die dieses Jahr eine besondere Doppelrolle übernimmt. Neben der Regie steht sie auch selbst mit auf der Bühne. In der Hauptrolle des Franz Matter ist Seppi Büeler zu sehen. Weitere bekannte Gesichter sind Claudia Rehmann als Helen sowie Vereinspräsident Markus «Höpfi» Hofmann in der Rolle des Sepp. Rund zehn Spielerinnen und Spieler stehen auf der Bühne, unterstützt von zahlreichen Helferinnen und Helfern hinter den Kulissen.

Inhaltlich dreht sich das Stück um Franz Matter, den stressgeplagten Gemeindeammann einer ländlichen Gemeinde, bei dem scheinbar alles schiefläuft. Er vergisst seinen Hochzeitstag, ärgert sich mit dem überkandidelten Ehepaar von Stetten (Esther Ammann/Peter Dietwyler) über krähende Hähne, Blasmusik und Kirchenglocken – und scheitert schliesslich spektakulär beim Versuch, letztere selbst abzuhängen. Ein Schlag auf den Kopf raubt ihm das Gedächtnis der letzten fünf Jahre.Diese Situation weiss der gerissene Bürogehilfe Sepp geschickt für sich zu nutzen. Während er seine eigene Karriere vorantreibt, sorgen auch Sekretärin Hanni (Stefanie Malik) sowie die neugierige Emma (Noreen Ammann) vom Laden nebenan mit Gerüchten und gut gemeinten Einmischungen dafür, dass die Lage in der Amtsstube zunehmend eskaliert.

Der Blick hinter die Kulissen am Probewochenende zeigt: Auf der Bühne ist einiges los – nicht nur im Stück, sondern auch unter den Mitwirkenden. Zwischen intensiven Szenen wurde am Wochenende bei Pizza und Cola geprobt, gelacht und wiederholt – die Spielfreude ist gross, und gelegentlich fällt es dem Ensemble schwer, selbst ernst zu bleiben. Genau diese Mischung aus Humor, Professionalität und Teamgeist verspricht einen unterhaltsamen Theaterabend.

Tickets für alle Aufführungen sind weiterhin erhältlich und können unter www.thvstein.ch gebucht werden.An den Samstag- und Sonntagaufführungen wird zudem jeweils ein feines, gut bürgerliches Theatermenü angeboten, das ebenfalls über die Vereinswebsite reserviert werden kann. Der Verein freut sich über zahlreiche Besucher. (mgt)