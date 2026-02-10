VIEL FREUDE BEIM VEREINSLOTTO VON INSIEME-RHEINFELDEN

Gross und Klein, Jung und Alt, die ganze Insieme-Familie traf sich kürzlich im Bezirksschulhaus Steinli in Möhlin zum Lotto spielen. Alle warteten jeweils gespannt auf die Zahl, die die Lottotrommel ausspuken würde. Auf den Spiel karten standen nicht nur die Zahlen, sondern auch je ...

Gross und Klein, Jung und Alt, die ganze Insieme-Familie traf sich kürzlich im Bezirksschulhaus Steinli in Möhlin zum Lotto spielen. Alle warteten jeweils gespannt auf die Zahl, die die Lottotrommel ausspuken würde. Auf den Spiel karten standen nicht nur die Zahlen, sondern auch je ein Bild für diejenigen ohne Zahlenkenntnisse. Neben den «Hauptgewinnern» gab es am Schluss auch noch für alle, die leer ausgegangen waren, einen tollen Trostpreis vom reich gedeckten Gabentisch, der liebevoll vom «Fambiki»-Leiterteam zusammengestellt wurde. Zwischen den Durchgängen wurde zu rassiger Musik getanzt, damit die Beine und Arme auch beschäftigt waren. In der grossen Pause gab es Kaffee und Kuchen. Ein toller Anlass, der nächstes Jahr unbedingt wieder stattfinden muss, so die Rückmeldungen von allen Teilnehmern, die mit leuchtenden Augen nach Hause zurückkehrten. (mgt)