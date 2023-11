Viel Betrieb zur Fasnachtseröffnung

Das hat es noch nie gegeben: In Rheinfelden wird die Fasnachtseröffnung am 11.11. einen ganzen Tag lang gefeiert. Alle sollen auf ihre Kosten kommen.

Valentin Zumsteg

«Wir wollen die Fasnacht in Rheinfelden sichtbarer machen. Deswegen organisieren wir zur Fasnachtseröffnung am 11.11. einen Ganz-Tages-Anlass für Jung und Alt», sagt Joël Lässer. Er ist seit Juni Präsident der Fasnachtsgesellschaft Rheinfelden (FGR). Zusammen mit seinem Team setzt er alles daran, um die Fasnacht im Städtchen wieder breiter aufzustellen und stärker zu verankern.

«Für die ganze Familie»

Da die traditionelle Fasnachtseröffnung am 11. November dieses Jahr auf einen Samstag fällt, bietet sich die Gelegenheit, mehr als nur eine Abendveranstaltung durchzuführen. «Wir haben ein Tagesprogramm organisiert, damit auch die Familien kommen können», so Lässer.

Los geht es um 11.11 Uhr vor dem Rathaus: Verschiedene Guggen und Fasnachtsgruppen – unter anderem Grüttgrabegeischter, Spitzbuäbe, Gasseschränzer, Echolöter und Brazz Beats Magden – sorgen für fasnächtliche Klänge und Unterhaltung. Die Guggenkonzerte ziehen sich bis in den Abend. Um 19 Uhr folgt ein kleiner Umzug vom Obertor zum Rathaus, bevor um 19.11 Uhr die offizielle Eröffnung mit Böllerschüssen angekündigt wird. Anschliessend präsentiert die FGR das Motto und die Plakette für die Fasnacht 2024. Ab 20 Uhr ist die Festmeile in der Marktgasse in Betrieb. «Wir laden alle ein, vorbeizukommen und sich ein eigenes Bild zu machen. Wir wollen zeigen, dass die Fasnacht etwas Tolles mit grosser Tradition ist», betont Lässer.

Kein «Mümpfeli» und kein «Füürball»

Die eigentliche Fasnacht steigt im nächsten Jahr vom 8. bis am 11. Februar. Wie bisher konzentriert sich alles auf diese vier Tage. Die Vorfasnachts-Veranstaltung «Mümpfeli» wird im nächsten Jahr nicht durchgeführt. «Unser Ziel ist es aber, dass es 2025 wieder eine Vorfasnachts-Veranstaltung geben wird; mit welchem Namen, ist noch offen», erklärt Lässer. Bereits im Dezember soll dazu eine Sitzung durchgeführt werden, an der alle Interessierten teilnehmen können. Im OK dieser Veranstaltung engagieren sich Roger Wendelspiess und Christine Schibler. Auch der «Füürball» wird 2024 ausfallen. «Nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens muss das Organisationskomitee bedauerlicherweise mitteilen, dass der Füürball 2024 nicht stattfinden wird», heisst es in einer Mitteilung. Organisatorische und persönliche Gründe seien dafür verantwortlich. Das OK hat sich jedoch das Ziel gesetzt, neue Ideen für den nächsten «Füürball» am 1. Februar 2025 zu entwickeln und umzusetzen. Bei der Fasnacht Rheinfelden ist derzeit also viel in Bewegung.

www.rheinfelderfasnacht.ch