Viel Beifall für «Lviv Virtuosos»

  24.02.2026 Frick
Die vier ausgezeichneten Streicherinnen stellten ihr vielseitiges Können unter Beweis. Foto: Regula Laux
Streichquartett aus der Ukraine konzertierte in Frick

Vor vollbesetzten Reihen gaben «Lviv Virtuosos», vier Frauen aus der Ukraine, die sich zu einem Streichquartett zusammengefunden haben, in der reformierten Kirche in Frick ein bewegendes Konzert.

Regula Laux

