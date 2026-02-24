Viel Beifall für «Lviv Virtuosos»

Vor vollbesetzten Reihen gaben «Lviv Virtuosos», vier Frauen aus der Ukraine, die sich zu einem Streichquartett zusammengefunden haben, in der reformierten Kirche in Frick ein bewegendes Konzert.

Streichquartett aus der Ukraine konzertierte in Frick

Regula Laux

Am vergangenen Freitag, kurz vor dem (heute stattfindenden) vierten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine, luden vier ukrainische Musikerinnen zu einem Konzert in die reformierte Kirche in Frick. Das ukrainische Streichquartett «Lviv Virtuosos» repräsentiert das gleichnamige Ukrainische Philharmonische Kammerorchester «Lviv Virtuosos», das 1994 in der alten, multiethnischen Stadt Lviv gegründet wurde. Im Zusammenhang mit der massiven russischen Militärinvasion in der Ukraine im Februar 2022 wurden einige Musikerinnen des Orchesters zusammen mit ihren Kindern von Mitgliedern des Chores der reformierten Kirche Frick in der Schweiz aufgenommen.

Auf dem Programm standen im ersten Teil des Abends eher schwerere und ernstere Werke von ukrainischen Komponisten, zum Teil persönliche Bekannte der vier Musikerinnen. Im Anschluss an einen Moment des Gedenkens, der Bitte um Frieden und einer kurzen Pause bewies das Quartett mit Oksana Potapova, Violine, Lilia Tsura, Violine, Iryna Polova, Bratsche und Lyubov Holovata, Cello sein vielfältiges Können in kurzen Stücken von Georges Bizet und Astor Piazolla über Carlos Gardel und Angel Villoldo bis zu Josef Strauss. Begeisterte Zurufe ernteten die vier ausgezeichneten Streicherinnen für die Ouvertüre «Wilhelm Tell» von Gioachino Rossini. Und auch am Ende des herausragenden Konzertes gab es «Standing Ovations» für die vier Musikerinnen vom begeisterten Publikum.