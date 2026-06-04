Vertrete ich den Kanton oder die Gemeinde?

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  04.06.2026 Fricktal

Bericht aus dem Grossen Rat

Colette Basler,
Grossrätin SP, Zeihen

Die Beratungen im Grossen Rat waren geprägt von intensiven Diskussionen und richtungsweisenden Entscheiden in den Bereichen Finanzausgleich, Bildung, Landwirtschaft und Verkehr. Besonders im Fokus ...

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