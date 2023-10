Am vergangenen Mittwoch, um zirka 18 Uhr, überfiel ein unbekannter Mann eine 28-jährige Frau am Rhein in Rheinfelden (gegenüber Schloss Beuggen) beim Joggen. Es besteht der dringende Verdacht, dass sich der unbekannte Mann sexuell am Opfer vergehen wollte. Ihr gelang die Flucht. ...