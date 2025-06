Verstärkung im Vorstand

Im Schützenkeller in Rheinfelden fand am Donnerstagabend die 39. Ordentliche Generalversammlung des Volleyballclubs Rheinfelden statt. Die Mitglieder versammelten sich, um auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Vereinsjahr ...

Generalversammlung des Volleyballclubs Rheinfelden

Im Schützenkeller in Rheinfelden fand am Donnerstagabend die 39. Ordentliche Generalversammlung des Volleyballclubs Rheinfelden statt. Die Mitglieder versammelten sich, um auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Vereinsjahr zurückzublicken.

Ein zentraler Punkt der Versammlung war die Wahl eines neuen Vorstandsmitglieds. Nach der Demission eines bisherigen Mitglieds wurde Daniel Steiner einstimmig in den Vorstand gewählt. Er vertritt künftig das Herren 1-Team und übernimmt die Funktion eines Beisitzers. Die übrigen Vorstandsmitglieder – inklusive der Präsidentin Petra Wirthlin – erklärten sich bereit, ihr Amt ein weiteres Jahr weiterzuführen, was im Verein mit grosser Freude zur Kenntnis genommen wurde. In Ihrem Jahresbericht betonte Petra Wirthlin den grossen Einsatz aller freiwilligen Helfer, ohne die viele Vereinsaktivitäten nicht möglich wären. Besonders hob sie die Organisation eines grossen Jugendturniers hervor, das dank der Unterstützung zahlreicher Engagierter in allen sechs Engerfeldhallen erfolgreich durchgeführt werden konnte. Dieses Turnier war unter anderem sicherlich ein Highlight der vergangenen Saison. Ein weiterer Dank ging an die Schiedsrichter und Trainer, die Woche für Woche mit viel Herzblut für den Club im Einsatz stehen. Ihr Engagement ist eine zentrale Stütze für den stetigen Mitgliederzuwachs, den der Verein in den vergangenen Jahren verzeichnen durfte.

Auch sportlich blickt der VBC Rheinfelden auf ein bemerkenswertes Jahr zurück. Das Herren 1-Team beendete die Saison auf dem verdienten 1. Rang und konnte den Aufstieg in die 4. Liga feiern und das Damen 1-Team, das erst kürzlich aufgestiegen war, schloss die Saison sensationell auf dem zweiten Platz ab und qualifizierte sich sogar für die Barrage in Zofingen. Die U16- und U18-Mädchen dürfen sich stolz Aargauer Meisterinnen nennen und auch die Kids, erreichten bei der Aargauer Meisterschaft einen starken 5. Rang.

Nach knapp einer Stunde wurde die Generalversammlung offiziell beendet. Viele Mitglieder liessen den Abend noch gemütlich im Restaurant Schützen ausklingen und stiessen gemeinsam auf ein gelungenes Vereinsjahr an. Der Volleyballclub Rheinfelden blickt mit grosser Zuversicht in die Zukunft. (mgt)