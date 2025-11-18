Verstärkung für die Polizei Oberes Fricktal

Michael Dietschi war zuvor als Polizist bei der ...

Die Polizei Oberes Fricktal freut sich, bekannt geben zu können, dass zwei neue Mitarbeitende ab 1. November ihren Dienst bei der Polizei Oberes Fricktal aufgenommen haben: Polizist Michael Dietschi und Zivilangestellte Dijana Karaqi.

Michael Dietschi war zuvor als Polizist bei der Kantonspolizei Aargau im Polizeiposten Frick tätig. Er wird die Aufgabe als Gemeindeverantwortlicher für die Gemeinden Mettauertal und Gansingen übernehmen und somit für diese beiden Gemeinden als direkter polizeilicher Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Ebenfalls am 1. November trat Dijana Karaqi ihren Dienst bei der Polizei Oberes Fricktal an. Neben verschiedenen administrativen Aufgaben wird sie für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs in den Gemeinden des oberen Fricktals eingesetzt.

Die Aufnahme von Pol Michael Dietschi und ZA Dijana Karaqi in das Korps der Polizei Oberes Fricktal fand im Rahmen einer kleinen Feier in Frick statt, an welcher Gemeindeammann Daniel Suter und Polizeichef Werner Bertschi sie offiziell willkommen hiessen. (mgt)