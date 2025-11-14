Verstärkung auf der Redaktion

Am Nationalen Zukunftstag waren Gian (10), Lara (11) und Leya (13) zu Besuch auf der Zeitungsredaktion der NFZ. Allen drei hat es gut gefallen, das Redaktionsteam bei der Produktion der heutigen NFZ zu unterstützen. «Am spannendsten fand ich, dass jeder Redaktor und jede Redaktorin seine eigene Arbeit macht und dass am Schluss alles zu einer Zeitung wird», sagt Lara. Leya findet: «Das Schreiben und Produzieren einer Zeitung ist sehr spannend.» Gian hat die Stimmung auf der Redaktion und das Recherchieren gefallen. «Und das Gipfeli hat mir sehr gut geschmeckt.» (nfz)