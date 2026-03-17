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Verstrickt und zugenäht

  17.03.2026 Kolumne

Susanne Hörth

Stricken ist für mich ein wunderbarer Ausgleich zum Alltag. Während ich im Beruf Buchstaben jongliere, reihe ich privat Masche um Masche aneinander – ein meditativer Vorgang, der mich zuverlässig beruhigt. Zumindest so lange, bis ich daran denke, ...

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