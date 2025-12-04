Versteckte Gärten

Sarah Fasolin hält am Samstag, 6. Dezember (20.00 Uhr), im Kornhauskeller in Frick einen Vortrag für Garten-Liebhaberinnen und -liebhaber. Der Titel «Die versteckten Gärten der Schweiz». Sarah Fasolin (*1978) ist im Fricktal aufgewachsen, besuchte in Frick die Bezirksschule, studierte an den Universitäten Freiburg und Bern, wurde Sozialund Kulturanthropologin und arbeitet als freischaffende Journalistin. 2024 ist Sarah Fasolins «Gartenführer Schweiz» im AT-Verlag erschienen. (mgt)

Tickets in der Buchhandlung Letra, online in www.kulturfrick.ch oder ab 19.15 Uhr an der Abendkasse im Fricker Kornhauskeller (www.kulturfrick.ch).