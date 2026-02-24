Am Donnerstag, 5. März, findet von 14.30 bis 17.30 Uhr in der reformierten Kirche in Frick der SOZtreff mit WeitBLICK statt. Die Veranstaltung bietet einen kompakten Überblick über soziale, diakonische und innovative Projekte, Organisationen und Institutionen im Fricktal – ...

Am Donnerstag, 5. März, findet von 14.30 bis 17.30 Uhr in der reformierten Kirche in Frick der SOZtreff mit WeitBLICK statt. Die Veranstaltung bietet einen kompakten Überblick über soziale, diakonische und innovative Projekte, Organisationen und Institutionen im Fricktal – mit Marktständen, Speed-Präsentationen und einem Steh-Apéro.

Organisiert wird der Anlass von den Fachstellen Diakonie der Aargauer Landeskirchen, der Reformierten Kirche Frick sowie dem Kirchlichen Regionalen Sozialdienst KRSD Frick. Ziel ist die Vernetzung, Information, Begegnung und der Austausch zwischen Kirchenpflegenden, sozialen Institutionen, kirchlichen Mitarbeitenden, freiwillig Engagierten sowie weiteren Interessierten.

Institutionen und Projekte präsentieren sich während des Nachmittags an Marktständen und in kurzen Speed-Präsentationen. Mit dabei sind unter anderem die Gewinnerprojekte des Sozialpreises 2024. Den Abschluss bildet ein Interkultureller Apéro.

Donnerstag, 5. März 2026, 14.30–17.30 Uhr;

Reformierte Kirche Frick, Mühlerain 10,

5070 Frick; Informationen und Anmeldung:

Ute Baldinger, Diakonie WhatsApp:

079 539 63 75; E-Mail: ute.baldinger@ref-frick.ch