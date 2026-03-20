Vernetzt, informativ, interaktiv

SOZtreff mit WeitBLICK in der reformierten Kirche in Frick

Organisiert von den Fachstellen Diakonie der katholischen und reformierten Landeskirchen, dem KRSD (Kirchlich Regionaler Sozialdienst) Frick und der Reformierten Kirchgemeinde Frick fand der Anlass im reformierten Kirchgemeindehaus in Frick statt. Soziale Institutionen, Stiftungen und die Sozialpreisgewinner gaben Einblick in das soziale, diakonische und innovative Schaffen im Fricktal und darüber hinaus.

Nach einer interaktiven Begrüssung des reformierten Pfarrers Christian Vogt und der Vorstellung des OK-Teams: Ute Baldinger, Sozialdiakonin reformierte Kirchgemeinde Frick, Steffi Kuhn, KRSD Frick, Severin Frenzel und Karin Grösser, Fachstellen Diakonie, stellten sich die Institutionen und Sozialpreisgewinner in kurzen Speedpräsentationen vor. Vertreten waren: Sandro Villiger (Mit dabei Fricktal); Angela Deiss (LHB Stiftung); Bettina Kustner (Sozialpreisprojekt Diakonie ökumenisch); Barbara Steiger (Älter werden im Fricktal); Dorian Kohler (Bildungsgutscheine); Patrik Seger (Jugend- und Familienberatungsstelle Laufenburg); Anna Schütz (Stiftung Diakonierappen); Sebastian Schmid (Polizei Oberes Fricktal) und Tanja Wicki (Sozialprojekt Suhrer Spielerei). Erweiternd und ergänzend präsentierten sich 23 Organisationen an kreativ und informativ gestalteten Marktständen.

Severin Frenzel interviewte die neue Fricker Gemeinderätin Alexandra Leimgruber und die Fachstellenleiterin Weltweite Kirche und Migration Martina Richers zu Brennpunkten der sozialen Arbeit im Fricktal und weltweit. Drei zentrale Gesprächsthemen waren die unverzichtbare Freiwilligenarbeit, die Integration – das Angebot der Deutschkurse soll zugänglich sein und finanziell unterstützt werden – und die Geschlechtergerechtigkeit.

Der Apéro wurde zum kulinarischen Höhepunkt, auch bezüglich Vernetzung und Integration. Drei iranische Frauen vom Asyltreff Frick verwöhnten die über 60 Teilnehmenden mit Leckerbissen aus ihrer Küche. (mgt)