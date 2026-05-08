Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Veränderungen bei der Balteschwiler AG führt zu Stellenabbau

  08.05.2026 Laufenburg

«Die aktuelle Marktsituation in den Verdrängungsmärkten Handel, Hobel und Beschichtung, die geprägt sind von sinkenden Preisen und dünnen Margen, und der gleichzeitig dringend anstehende Investitionsbedarf von über 20 Millionen Franken im Bereich Hobel, haben den ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote