«Verlorene Kindheit»

Am Mittwoch, 22. Oktober, lädt die Gemeindebibliothek Möhlin zu einer besonderen Veranstaltung: Theresa Rohr-Steinmann, ein ehemaliges Verdingkind, berichtet von ihrer Kindheit, die von Entbehrung, harter Arbeit und seelischen Wunden geprägt war. Damit öffnet sich ein dunkles Kapitel der Schweizer Sozialgeschichte, das noch immer nachwirkt.

Bis in die 1970er-Jahre wurden in der Schweiz zehntausende Kinder aus armen, zerrütteten oder unverheirateten Familien von den Behörden ihren Eltern weggenommen und bei Bauern oder Handwerkern «verdingt». Offiziell sollten sie dort ein besseres Leben erhalten – in Wahrheit bedeutete das für viele von ihnen ein Leben als billige Arbeitskräfte, oft unter schwersten Bedingungen.

Ein verdrängtes Kapitel

Erst seit wenigen Jahren wird das Schicksal der Verdingkinder öffentlich aufgearbeitet. Erst 2013 entschuldigte sich der Bundesrat offiziell für das erlittene Unrecht und 2017 trat das Bundesgesetz über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen in Kraft, das Betroffenen symbolische Entschädigungen und Zugang zu ihren Akten ermöglicht.

Doch trotz dieser Anerkennung bleibt das Thema schmerzhaft aktuell. Viele der damaligen Kinder leben heute in Altersarmut, manche kämpfen noch immer um gesellschaftliche Anerkennung und psychische Heilung.

Erinnern, verstehen, nicht vergessen

Die Veranstaltung am 22. Oktober mit Theresa Steinmann-Rohr will nicht nur informieren, sondern vor allem berühren. Das Zeitzeugengespräch bietet eine seltene Gelegenheit, direkt von einer Betroffenen zu hören, wie sich ein Leben ohne Liebe, aber mit viel Arbeit und Angst anfühlt – und wie man dennoch die Kraft findet, seinen Weg zu gehen.

«Diese Geschichten sind Teil unserer Geschichte», sagt Andrea Fischler, Leiterin der Gemeindebibliothek Möhlin. «Nur wenn wir zuhören, können wir verstehen, was geschehen ist – und verhindern, dass so etwas je wieder passiert.» (mgt)

Mittwoch, 22. Oktober, 19 Uhr, Gemeindebibliothek Möhlin. Eintritt frei, freiwilliger Beitrag erbeten. Eine Anmeldung wird empfohlen unter bibliothek@moehlin.ch oder 061 855 33 90.