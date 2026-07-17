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Verletzungspech: Tobias Dünner fällt für den Rest der Saison aus

  17.07.2026 Möhlin, Sport
In dieser Saison wird Tobias Dünner nicht mehr jubeln im Sägemehl. Foto: Ludwig Dünner
In dieser Saison wird Tobias Dünner nicht mehr jubeln im Sägemehl. Foto: Ludwig Dünner

Nach einem verspäteten Saisonstart gibt es für den Fricktaler Schwinger Tobias Dünner auch ein verfrühtes Saisonende. Da sich Sämi Schmid ebenfalls in einer Wettkampfpause befindet, werden die Fricktaler auf der Rigi nicht vertreten sein.

Ludwig Dünner

Der Schwingklub ...

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