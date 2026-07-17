Verletzungspech: Tobias Dünner fällt für den Rest der Saison aus

Nach einem verspäteten Saisonstart gibt es für den Fricktaler Schwinger Tobias Dünner auch ein verfrühtes Saisonende. Da sich Sämi Schmid ebenfalls in einer Wettkampfpause befindet, werden die Fricktaler auf der Rigi nicht vertreten sein.

Nach einem verspäteten Saisonstart gibt es für den Fricktaler Schwinger Tobias Dünner auch ein verfrühtes Saisonende. Da sich Sämi Schmid ebenfalls in einer Wettkampfpause befindet, werden die Fricktaler auf der Rigi nicht vertreten sein.

Ludwig Dünner

Der Schwingklub Fricktal ist in dieser Saison dezimiert unterwegs. Rücktritte, Verletzungen, Blessuren und Weiterbildungen waren der Ausschlag dafür, dass die Fricktaler Schwinger in bescheidenen Gruppen an den Wettkämpfen teilnahmen. Zudem gibt es zurzeit schwache Jahrgänge bei den Fricktaler Nachwuchsschwingern, welche den Übertritt zu den Aktiven machen. Dies sind zurzeit nur Jonas Bühler und Moritz Truckenmüller, welche die erste Saison an den Festen der Aktiven bestreiten.

Gestärkt zurückkommen

Tobias Dünner übt den Schwingsport seit dem Jahr 2013 aus. Seine Zeit als Jungschwinger absolvierte Dünner ohne grösseren Unfall. Ebenso war es, als er zu den Aktivschwingern wechselte. Bis zum Sommertraining im letzten Jahr änderte sich daran nichts. Gegen Ende Juli passierte es jedoch, und Tobias Dünner verletzte sich am Syndesmoseband, welches in der Folge operiert werden musste. Mit der Unterstützung der Physiotherapeuten und der Rennbahnklinik war es möglich, das Eidgenössische Schwingfest in Mollis zu absolvieren. Im Frühjahr dieses Jahres verletzte er sich am anderen Fuss, was wieder eine Operation zur Folge hatte. Tobias Dünner nahm sich dann zum Ziel an Auffahrt das erste Schwingfest (Baselstädtischer Schwingertag) zu absolvieren. Zwei Wochen vor seinem Wettkampfstart stoppte ihn jedoch eine Prellung an der Schulter. Am Aargauer Kantonalen Schwingfest Anfang Juni konnte Tobias Dünner endlich in die Saison starten. Dieser erfolgreiche Wettkampf sicherte ihm einen Startplatz für den Weissenstein- und den Rigischwinget. Am letzten Samstag startete Tobias Dünner auf dem Weissenstein (die NFZ berichtete). Im zweiten Gang aber, gegen den Eidgenossen Marco Good, zog sich Dünner leider eine Knieverletzung zu.

Mit Hilfe der Physiotherapeuten und des Tapes konnte der Fricktaler die restlichen vier Gänge noch absolvieren. Am vergangenen Montag unterzog er sich dann einer Untersuchung, bei der er die ernüchternde Diagnose eines abgerissenen Innenbandes am rechten Knie erhielt. Dies bedeutet für Tobias Dünner das Ende der Saison 2026. «Ich kam aus zwei Verletzungen gestärkt zurück, und so werde ich es auch bei der dritten machen und nochmals stärker in die Saison 2027 kommen», so die optimistischen Worte von Tobias Dünner im Fan-Chat.

Nordwestschweizer Ehrenfest im August

Da Sämi Schmid ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen seine Wettkampfsaison unterbrochen hat, wird am kommenden Sonntag kein Fricktaler Schwinger auf der Rigi antreten. Am 16. August wird das Nordwestschweizer-Schwingfest in Mümliswil (SO) stattfinden. Neben Sämi Schmid werden am Ehrenfest des Nordwestschweizer Verbandes auch noch weitere Fricktaler Schwinger antreten.