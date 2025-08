Verkehrsunfälle wegen Übermüdung

Der erste der beiden Unfälle ereignete sich am Donnerstag gegen Abend auf der Hauptstrasse in Ueken. Vom Zentrum her war ein BMW in Richtung ...

Ende letzter Woche ereigneten sich im Fricktal zwei Unfälle, weil die Fahrer am Steuer einnickten. Ein Beteiligter wurde leicht verletzt.

Der erste der beiden Unfälle ereignete sich am Donnerstag gegen Abend auf der Hauptstrasse in Ueken. Vom Zentrum her war ein BMW in Richtung Frick unterwegs. Ausgangs Dorf nickte der 54-jährige Lenker ein und geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte der BMW mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen. Eine Ambulanz untersuchte den 54-Jährigen und stellte zum Glück nur leichte Verletzungen fest. Ansonsten wurde niemand verletzt. Am BMW entstand Totalschaden. Auch die anderen beiden Autos wurden beschädigt. Übermüdung war auch die Ursache eines Selbstunfalls, den ein 18-Jähriger am Freitag kurz nach 5.30 Uhr auf der A3 bei Zeiningen verursachte. Von Basel kommend auf dem Heimweg, schlief er ein und prallte gegen die Mittelleitplanke. Während er unverletzt blieb, wurde das Auto beschädigt. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte beide Unfallverursacher an die Staatsanwaltschaft und nahm ihnen den Führerausweis vorläufig ab. (kapo/nfz)