Sekundenschlaf: Unfall zwischen Möhlin und Rheinfelden

Heute Donnerstag brach der Verkehr auf der Landstrasse zwischen Möhlin und Rheinfelden zusammen. Grund war ein Unfall kurz vor der Kohlplatzkreuzung, bei dem zwei Personen mit Verletzungen ins Spital gebracht wurden.

Gemäss Polizeiangaben kam ein Franzose (34) mit seinem Auto aufgrund eines Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer Automobilistin (48) aus der Region. Beide Fahrzeuge kamen stark demoliert zum Stillstand. Beim Eintreffen der Polizei kümmerten sich bereits Ersthelfer um die Unfallbeteiligten, die sich leicht verletzt haben dürften. Die Sanität brachte die beiden ins Spital. Die Feuerwehr Rheinfelden – zusammen mit der Feuerwehr Möhlin, diese ab Höhe des Landstrassenkreisels – leitete den Verkehr um. Der entsprechende Abschnitt zwischen Möhlin und Rheinfelden blieb rund zwei Stunden gesperrt. Die Kantonspolizei verzeigte den Automobilisten an die zuständige Staatsanwaltschaft und aberkannte ihm den französischen Führerausweis. (mgt/rw)