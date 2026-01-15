Immobilien
Vergängliche Pracht

  15.01.2026 Fricktal
Piste gut, Freude herrscht. Foto: zVg
Skitag in Asp, dann taute es

«Der Skilift läuft, die Piste ist offen», konnte Hans Schneider am Sonntag auf der Webseite skilift-asp.ch vermelden. In der Nacht auf Sonntag war Schnee gefallen, endlich auch wieder bis hinunter ins Fricktal; und er blieb – den ...

