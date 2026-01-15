Vergängliche Pracht

«Der Skilift läuft, die Piste ist offen», konnte Hans Schneider am Sonntag auf der Webseite skilift-asp.ch vermelden. In der Nacht auf Sonntag war Schnee gefallen, endlich auch wieder bis hinunter ins Fricktal; und er blieb – den ...

Skitag in Asp, dann taute es

«Der Skilift läuft, die Piste ist offen», konnte Hans Schneider am Sonntag auf der Webseite skilift-asp.ch vermelden. In der Nacht auf Sonntag war Schnee gefallen, endlich auch wieder bis hinunter ins Fricktal; und er blieb – den tiefen Temperaturen sei Dank – auch liegen.

Und was machte Hans Schneider? Er trommelte zehn Personen zusammen, die spontan mithalfen, das kleine aber feine Asper Skigebiet für die Wintersportler aus nah und fern vorzubereiten. Piste präparieren, Zufahrt räumen, Parkdienst regeln, Skihütte für den Ansturm wappnen, Ankommende mit dem VW-Bus vom Parkplatz zur Skihütte hochfahren … «Es kamen viele und alle waren begeistert», freute sich Schneider, als ihn die NFZ kontaktierte. «Wir hatten sogar Leute, die aus Zürich kamen.» Am Montag seien dann noch acht Personen gekommen, die Verhältnisse bereits prekär. Am Dienstagmittag dann war alles klar: «Leider hat das Tauwetter eingesetzt, die Piste ist nicht mehr befahrbar. Nun hoffen wir auf weiteren Schneefall. Danke für euren Besuch!» Nachtskifahren hätten sie anbieten wollen, sagte Hans Schneider noch und «ich hoffe, dass es bald wieder schneit». (sir)