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Vereinsvermögen geht an die Jugend

  26.06.2026 Gansingen
Vereinsvertreterinnen und Vertreter nahmen Spenden entgegen. Foto: zVg
Vereinsvertreterinnen und Vertreter nahmen Spenden entgegen. Foto: zVg

Auflösung des Vereins Dorffrauen Gansingen

Mit der Auf lösung der Dorffrauen Gansingen endet nicht nur ein Verein, sondern ein Stück Dorfgeschichte. Seit der Gründung im Jahr 1963 prägten die damaligen Landfrauen über Generationen hinweg das gesellschaftliche ...

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