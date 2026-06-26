Vereinsvermögen geht an die Jugend

Mit der Auf lösung der Dorffrauen Gansingen endet nicht nur ein Verein, sondern ein Stück Dorfgeschichte. Seit der Gründung im Jahr 1963 prägten die damaligen Landfrauen über Generationen hinweg das gesellschaftliche ...

Auflösung des Vereins Dorffrauen Gansingen

Mit der Auf lösung der Dorffrauen Gansingen endet nicht nur ein Verein, sondern ein Stück Dorfgeschichte. Seit der Gründung im Jahr 1963 prägten die damaligen Landfrauen über Generationen hinweg das gesellschaftliche Leben in Gansingen. Was mit 35 Frauen begann, wuchs zu einer lebendigen Gemeinschaft mit über 120 Mitgliedern heran – getragen von Zusammenhalt, Kreativität und unzähligen gemeinsamen Momenten.

Über sechs Jahrzehnte wurde gekocht, gebacken, gebastelt, gereist, gelacht und miteinander gelebt. 2024 erfolgte infolge des Verbandaustrittes die Umbenennung in Dorffrauen Gansingen, doch die Herausforderungen der Zeit machten auch vor diesem Verein nicht Halt. Der Mangel an Vorstandsmitgliedern führte schliesslich an der Generalversammlung im Januar 2026 zum schweren, aber unumgänglichen Entscheid: Die Auflösung.

63 Jahre Vereinsgeschichte

Ende März kamen rund 50 Frauen zu einem letzten, warmherzigen Abschlusshöck zusammen. Herby’s Catering verwöhnte die Anwesenden mit einem feinen Essen, jugendliche Helferinnen sorgten für einen liebevollen Service. In einer berührenden Präsentation wurde auf 63 Jahre Vereinsgeschichte zurückgeblickt – auf Erlebnisse, Projekte, Begegnungen und all das, was die Dorffrauen gemeinsam geschaffen haben. Es wurde angestossen, gelacht, erzählt und in Erinnerungen geschwelgt. Manche Anekdote brachte den Saal zum Schmunzeln, andere Momente rührten still an.

Gemäss dem Versammlungsbeschluss wird das restliche Vereinsvermögen zu gleichen Teilen an die Jugendvereine in Gansingen gespendet. Ein bewusstes Zeichen: Die Zukunft des Dorf- und Vereinslebens liegt bei den Kindern und Jugendlichen.

Am Montag fand nun bei sommerlicher Hitze die offizielle Scheckübergabe statt. Vertreterinnen und Vertreter der Jugi, Jubla, Jungradler, Jungschützen, Jugend Wild Goose sowie des Jugendspiels Geissberg nahmen gemeinsam mit einigen Kindern die Spenden entgegen. Es wurde angestossen, ein Erinnerungsfoto gemacht und bereits erste Ideen ausgetauscht, wie die Beiträge sinnvoll eingesetzt werden können. Mit diesem letzten Akt verabschieden sich die Dorffrauen Gansingen aus dem aktiven Vereinsleben. Zurück bleibt tiefe Dankbarkeit – für all die Frauen, die über Jahrzehnte Herzblut, Zeit und Gemeinschaft geschenkt haben. Und die Hoffnung, dass die Spende viele gute Projekte ermöglicht und die lebendige Vereinskultur im Dorf weiterwächst. (mgt)