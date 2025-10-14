VEREINSREISE DES KIRCHENCHORS WÖLFLINSWIL-OBERHOF-WITTNAU

Der Start erfolgte auf dem Gnossiplatz in Wittnau. Die Reise führte die muntere Gruppe in den Südschwarzwald. Via Wiesental ging es weiter ins malerische ...

Kürzlich trafen sich die Mitglieder vom Kirchenchor Wölflinswil-Oberhof-Wittnau zur jährlichen Vereinsreise.

Der Start erfolgte auf dem Gnossiplatz in Wittnau. Die Reise führte die muntere Gruppe in den Südschwarzwald. Via Wiesental ging es weiter ins malerische Münstertal. Dort angekommen, gab es eine interessante Führung im ehemaligen Benediktiner-Kloster St. Trudpert. In diesem Kloster wohnen immer noch zahlreiche Schwestern vom Orden des Heiligen Josef.

Nach dem Mittagessen ging es weiter ins Bienenkunde-Museum Münstertal. Nach spannenden Informationen über das Bienenleben brauchten die Chormitglieder wieder eine Stärkung. Die Heimfahrt mit dem Car führte aus dem Münstertal ins Wiesental und zurück ins Fricktal. (mgt)