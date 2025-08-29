Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

VEREINSREISE DES FRAUENTURNVEREINS TSV FRICK GYMNASTIK

  29.08.2025 Frick, Sport
Foto: zVg
Foto: zVg

Zwölf Turnerinnen trafen sich kürzlich in Frick zur Vereinsreise – traditionell mit Gipfeli und Schoggi gestärkt – nach Zürich. Erster Halt war das WOW-Museum, wo in Vierergruppen staunend durch die Räume geschlendert und viele lustige Fotos gemacht ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote