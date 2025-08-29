VEREINSREISE DES FRAUENTURNVEREINS TSV FRICK GYMNASTIK

Zwölf Turnerinnen trafen sich kürzlich in Frick zur Vereinsreise – traditionell mit Gipfeli und Schoggi gestärkt – nach Zürich. Erster Halt war das WOW-Museum, wo in Vierergruppen staunend durch die Räume geschlendert und viele lustige Fotos gemacht ...

Zwölf Turnerinnen trafen sich kürzlich in Frick zur Vereinsreise – traditionell mit Gipfeli und Schoggi gestärkt – nach Zürich. Erster Halt war das WOW-Museum, wo in Vierergruppen staunend durch die Räume geschlendert und viele lustige Fotos gemacht wurden.

Anschliessend genoss die Gruppe auf der Hiltl Dachterrasse ein feines Buffet. Bei sommerlicher Hitze führte der Weg über die Limmat ins Niederdorf bis zum Bellevue - Apéro und Glacé durften nicht fehlen. Während sich die einen im See abkühlten, schlenderten die anderen gemütlich durch die Bahnhofstrasse. Zum Abendessen traf man sich wieder im Cue. Ein Teil der Gruppe reiste danach zurück nach Frick, der «harte Kern» liess den Tag noch im Nelson Pub ausklingen. (mgt)



