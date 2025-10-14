Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

VEREINSREISE DER MUSIKGESELLSCHAFT SCHWADERLOCH

  14.10.2025 Schwaderloch
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Mitglieder der Musikgesellschaft Schwaderloch versammelten sich früh morgens an einem Samstag Ende September, um gemeinsam nach Kandersteg zu reisen. Die Musikanten machten aber noch einen Umweg über Eggerberg, ein Dorf oberhalb von Visp im Wallis. In Eggerberg wurden sie vom ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote