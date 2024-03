Verdiente Ehre

Generalversammlung Feuerwehrverein Wabrig

Präsident Ruedi Meyer durfte neunzehn Mitglieder und vier Gäste an der Generalversammlung begrüssen. Der Jahresrückblick viel durchwegs positiv aus, obwohl es ein durchaus intensives Jahr war. Insbesondere die Mithilfe am Dorffest in Wegenstetten war alles ausser gewöhnlich und wird vielen sicher lange in Erinnerung bleiben. An der Versammlung konnten gleich vier neue Mitglieder in den Verein aufgenommen werden und somit wächst dieser weiter. Fränzi Adler und Edi Reinle waren massgeblich für die Gründung des Vereins verantwortlich. Beide waren dann auch langjährig im Vorstand engagiert. Sie unterstützten und unterstützen den Verein noch heute sehr tatkräftig. Unter anderem engagierten sich die beiden ausserordentlich an der Renovierung der Handdruckspritze, an zwei Geher-Meisterschaften, welche durch den Verein durchgeführt wurden, und am Umbau im Dreschschopf für das Feuerwehrschaufenster. Präsident Ruedi Meyer würdigte dieses Engagement in einer Laudatio. Für diese Verdienste wurden Fränzi Adler und Edi Reinle schliesslich zum Ehrenmitglied ernannt.

Am 5. November 2024 wird der Feuerwehrverein bereits 25 Jahre alt. Zu diesem Jubiläum wird es am 9. November einen würdigen Anlass für die Mitglieder geben, bei welchem man es sich gut gehen lassen kann, um in Erinnerungen an diese Zeit zu schwelgen. Als letztes dankte der Präsident den Mitgliedern für die rege Teilnahme am Programm des Vereins und dem Vorstand für die stets gute Zusammenarbeit. (mgt)