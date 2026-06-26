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Verbot von Knallfeuerwerk ab dem 1. Juli 2026

  26.06.2026 Kaiseraugst

In Kaiseraugst geben Feuerwerk und Böller schon seit langem immer wieder zu reden. Verschiedene Bürgerinnen und Bürger haben sich schon mehrfach bei der Gemeinde über die Knallerei beklagt. Jetzt hat der Gemeinderat per 1. Juli ein Verbot von sämtlichem lärmerzeugendem Feuerwerk auf dem gesamten Gemeindegebiet von Kaiseraugst erlassen. Ausnahmen können durch den Gemeinderat bewilligt werden. «Von diesem Verbot ausgenommen sind Tischfeuerwerke, Vulkane, bengalische Feuer sowie Fackeln. Widerhandlungen gegen diese Bestimmungen können entsprechend geahndet werden. Die Gemeinde, Tiere und Umwelt danken», heisst es in einer Medienmitteilung. (vzu)

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