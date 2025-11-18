Gansingen verabschiedete langjährige Kommissionsmitglieder

Der Einladung des Gemeinderates zur Einwohnergemeindeversammlung folgten 66 Stimmberechtigte. Sie genehmigten einstimmig das Protokoll, den Verpflichtungskredit «Mergel brechen» und das Budget 2026 mit einem unveränderten Steuerfuss von 120 %.

Nach den formellen Geschäften gaben die Gansinger Gemeinderäte einen Überblick über laufende Projekte und wichtige Entwicklungen. Dazu gehörten die Sanierung der Hinterdorfstrasse/ Trottenweg; Fahrversuche an der neuen Bushaltestelle – die Auswertungen dazu sind noch im Gange; Veränderung der Eigentümerverhältnisse beim Bisletebächli; Hangrutsch Galterhölzli; die Entwicklung Friedhof sowie das neue Schulhaus.

Besondere Würdigung erhielt die Verabschiedung der austretenden Kommissionsmitglieder: Hubert Oeschger, der 20 Jahre lang die Steuerkommission präsidierte; Yvonne Erdin, die 8 Jahre lang der Finanzkommission angehörte und Emanuel Senn, der sich 28 Jahre lang für die Landwirtschafts- und Naturschutzkommission engagierte. Gemeindeammann Thomas Szabo sprach jedem von ihnen persönliche Dankesworte aus und würdigte die konstruktive Zusammenarbeit. G emei ndesch rei ber i n Ma r ion Stettler Meier und die neuen Kommis sionsmitglieder wurden herzlich willkommen geheissen. Der Gemeinderat freut sich auf eine gute Zusammenarbeit in der neuen Amtsperiode. Weiter informierte der Gemeinderat über geplante Veranstaltungen im Jahr 2026.

Ärgernis Hundekot

Unter dem Punkt «Umfrage» wurde die zunehmende Hundekot-Verschmutzung in der Gemeinde angesprochen. Der Gemeinderat wurde gebeten, ein Hundeverbot auf dem Schulhausareal zu prüfen, um dieser unangenehmen Problematik entgegenzuwirken. Die Gemeindeversammlung fand erstmals im neuen Schulhaus statt. Um dies gebührend zu feiern, lud der Gemeinderat alle Anwesenden zu einem Apéro ein. (mgt)