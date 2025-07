Verabschiedung und Neuanfang

Nach 18 Jahren Sekretariatsdienst in der röm.-kath. Kirchgemeinde Laufenburg wird Anita Rüede per Ende August in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

«Frau Rüede war eine sehr kompetente und geschätzte Sekretärin, stets mit einem freundlichen Lachen die Besucher erwartend. Loyal und stets hilfsbereit, hat sie die jeweiligen neuen Pfarrherren empfangen und in das Pfarreiwesen eingeführt», heisst es in der Mitteilung. Und weiter: «Frau Rüede wünschen wir Gesundheit und ein erfülltes Leben in ihrem neuen Lebensabschnitt.»

Zur Nachfolgerin wählte die Kirchenpf lege Laufenburg Sabine Huber-Mösch aus Frick. «Sie war jahrelang Alleinsekretärin in einer Anwaltskanzlei und bringt somit alles mit, was in unserem Sekretariat verlangt wird. Wir heissen Frau Huber-Mösch in unserer Kirchgemeinde herzlich willkommen und wünschen ihr einen guten Start sowie eine erfüllende Tätigkeit.» (mgt)