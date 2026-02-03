Immobilien
Verabschiedung der Dirigentin

  03.02.2026 Gansingen
Neumitglied Vreni Basler (von links), Ehrenmitglied Annerös Petermann, neue Chorleiterin Karen Haverbeck, abtretende Dirigentin Hiltrud Krack und neues Vorstandsmitglied Annelies Oeschger. Foto: zVg
Neumitglied Vreni Basler (von links), Ehrenmitglied Annerös Petermann, neue Chorleiterin Karen Haverbeck, abtretende Dirigentin Hiltrud Krack und neues Vorstandsmitglied Annelies Oeschger. Foto: zVg

Generalversammlung Kirchenchor Gansingen

Beinahe sämtliche Mitglieder nahmen an der 131. Generalversammlung des Kirchenchors Gansingen teil. Präsident Andi Oeschger durfte die Pastoralraumseelsorger Pater Solomon und Ante Svirac sowie die neue Chorleiterin Karen Haverbeck im ...

