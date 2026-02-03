Verabschiedung der Dirigentin

Generalversammlung Kirchenchor Gansingen

Beinahe sämtliche Mitglieder nahmen an der 131. Generalversammlung des Kirchenchors Gansingen teil. Präsident Andi Oeschger durfte die Pastoralraumseelsorger Pater Solomon und Ante Svirac sowie die neue Chorleiterin Karen Haverbeck im Saal des Restaurants Landhus begrüssen. Die abtretende Dirigentin Hiltrud Krack schaute zurück auf ihr elfjähriges Wirken. Dass der Chor mit ihr 705 verschiedene Lieder gesungen, 465 Proben besucht und 153 mal in Gansingen und Mettau einen Gottesdienst begleitet hatte, wusste sie zu berichten. Als Dank erhielt sie Blumen, ein Präsent und von allen Anwesenden einen herzlichen Applaus. Die neue Chorleiterin wünschte sich und dem Chor eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit in der Zukunft. Aus dem Jahresprogramm 2026 stechen die drei Gottesdienste heraus, welche der Chor mit dem befreundeten Kirchenchor Kaisten in Sulz, Kaisten und am Hochfest zum 250-Jahr-Jubiläum der Kirche Mettau begleiten werden.

Für die zurücktretenden Hiltrud Krack und Anni Kern wurde Annelies Oeschger neu in den Vorstand gewählt. Zur Freude aller durfte Vreni Basler als Neumitglied in den Verein aufgenommen werden. Annarös Petermann wurde für 50 Jahre Treue und Einsatz zum Wohle des Vereins mit einer Urkunde, Blumen und einem Präsent ausgezeichnet. Alle Gewählten und Geehrten erhielten einen tosenden Applaus. Zum Schluss dankte der Präsident allen Sängerinnen und Sängern für ihren unermüdlichen Einsatz und wünschte allen Anwesenden ein erfolgreiches Jahr und viele Begegnungen mit interessierten und motivierten Menschen. (mgt)