Anita Stammbach-Bindt geht bei AarThe in die Verlängerung

Unter dem Motto «the Magic Moment» lud der Kantonalverband Aargauer Theater AarThe am Samstag zur 30. Jahresversammlung in den Saalbau in Stein ein. Ein zauberhafter Anlass mit einer Fricktalerin im Zentrum und ...