Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Veloweggesetz umsetzen

  28.10.2025 Aargau

In einem Postulat der GLP-Fraktion fordert die Sprecherin Béa Bieber aus Rheinfelden den Regierungsrat auf, die Umsetzung des am 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Bundesgesetzes über Velowege im Kanton Aargau proaktiv, verbindlich und beschleunigt an die Hand zu nehmen. Das ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote